Duizenden mensen in Barcelona de straat op tegen hoge huurprijzen

BARCELONA (ANP/RTR/DPA) - Ruim 20.000 mensen zijn zaterdagavond in Barcelona de straat op gegaan om te demonstreren voor betaalbare huisvesting. De demonstranten eisen dat de huren in de Spaanse stad worden gehalveerd, melden verschillende Spaanse media.

Huisvesting is in Spanje een groot probleem geworden. Enerzijds wil het land toerisme promoten, een belangrijke motor van de economie . Anderzijds zijn er zorgen over hoge huren door gentrificatie, dat is een proces van opwaardering van een buurt op sociaal, cultureel en economisch gebied, en door huisbazen die overstappen op lucratievere kortetermijnverhuur aan toeristen.