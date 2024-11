Verstappen trots en ook opgelucht na behalen vierde wereldtitel

LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen is zowel opgelucht als trots na het behalen van zijn vierde wereldtitel op rij. "Het is een lang seizoen geweest" zei de wereldkampioen na de race in Las Vegas waar hij als vijfde eindigde. "We begonnen geweldig, we waren aan het cruisen. Daarna werd het zwaar, maar als team bleven we werken aan verbeteringen en hebben het gered."

Verstappen bedankte het hele team van Red Bull. "Ik ben ongelofelijk trots op iedereen en wat ze voor me hebben gedaan. Om hier te staan als viervoudig wereldkampioen, is iets waarvan ik nooit dacht dat het mogelijk zou zijn."