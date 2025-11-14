ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De 5 beste oefeningen voor sterke benen

gezondheid
door Désirée du Roy
vrijdag, 14 november 2025 om 7:39
shutterstock_2638314493
Hoewel veel sporters vooral hun bovenlichaam trainen, zijn sterke benen cruciaal voor zowel je gezondheid als je prestaties. Ze zorgen voor een hoger metabolisme, sterkere botten en helpen je beter functioneren in het dagelijks leven én bij sportieve activiteiten. Toch worden beenoefeningen vaak overgeslagen. Waarom is dit zonde? En welke oefeningen maken écht het verschil?
Waarom zijn sterke benen belangrijk?
Sterke en functionele beenspieren maken bewegen makkelijker: van traplopen tot sporten en zelfs simpele dagelijkse taken. Bovendien versnellen ze je stofwisseling en stimuleren ze de aanmaak van groeihormonen, wat gunstig is voor spiergroei en vetverbranding. Ook verbeteren ze je houding en beschermen ze tegen blessures.
Hoe train je effectief je benen?
Afwisselen is het sleutelwoord. Wissel zware krachttraining (10-12 herhalingen per set) af met lichtere gewichten en meer herhalingen (20-25 per set). Zo bouw je zowel kracht als uithoudingsvermogen op. Train je benen twee tot vier keer per week, bijvoorbeeld volgens een “two-day split”: één dag zware belasting, één dag lichtere gewichten.
De 5 beste oefeningen voor sterke benen
  • Lateral lunge (zijwaartse uitval): Vergroot kracht en stabiliteit in je heupen en dijen; ideaal voor zijwaartse bewegingen zoals bij tennis en voetbal.
  • Goblet split squat: Met een dumbbell tegen je borst train je quadriceps, hamstrings en bilspieren, én verbeter je balans.
  • Weighted deadlift: Dé oefening voor hamstrings, bilspieren, onderrug en core. Goed voor tillen, dragen en dagelijkse kracht.
  • Bulgarian split squat: Uitdagende variant waarbij je één voet achter je op een verhoging zet. Dit verbetert balans en bouwt gerichte kracht.
  • Hip thrusts: Onmisbaar voor sterke bilspieren en hamstrings, helpt ook je core en onderrug te versterken.
Structuur van een effectieve beentraining
  • Wissel zware en lichte sessies af.
  • Doe na je bovenlichaam workout altijd nog 4 à 5 sets beenspieroefeningen.
  • Houd je rustmomenten kort en varieer in aantal herhalingen.
Of je nu een fanatieke sporter bent, je algemene fitheid wilt verbeteren of gewoon pijnvrij wilt bewegen: sterke benen zijn de basis. Door bovenstaande oefeningen op te nemen in je schema, werk je aan een krachtig, gezond en goed functionerend lichaam.

Lees ook

Wandelen is gezond. Achteruit wandelen nog gezonderWandelen is gezond. Achteruit wandelen nog gezonder
Waarom je juist in de herfst buiten moet blijven sportenWaarom je juist in de herfst buiten moet blijven sporten
'Veel mannen deden nooit aan hardlopen, maar werden opeens triatleet toen ze kinderen kregen''Veel mannen deden nooit aan hardlopen, maar werden opeens triatleet toen ze kinderen kregen'
Waarom sommige mensen meer zweten dan andereWaarom sommige mensen meer zweten dan andere
Deze journalist nam 28 dagen lang een megadosis creatine en dit is wat dat deed met zijn lichaamDeze journalist nam 28 dagen lang een megadosis creatine en dit is wat dat deed met zijn lichaam
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-494576621

Geniaal trucje: zo verdwijnt kalkaanslag in je badkamer in een handomdraai

laika-a-soviet-space-dog-who-was-one-of-the-first-animals-v0-bjrp8c4sctya1

De eenzame en pijnlijke dood van Laika: de eerste hond in de ruimte

ANP-456164420

CT-scans leiden in de VS mogelijk tot meer dan 100.000 nieuwe kankergevallen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

anp131125133 1

Dit is waarom foutparkerende Fransen, Polen, Hongaren en Luxemburgers direct een wielklem aangemeten krijgen in Amsterdam

Loading