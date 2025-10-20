ECONOMIE
Duizenden storingsmeldingen over verschillende sites en platforms

Economie
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 10:28
anp201025100 1
DEN HAAG (ANP) - Verschillende apps en platforms lijken maandag te kampen met problemen. Onder meer over Snapchat, Roblox en Signal komen bij website allestoringen.nl duizenden meldingen binnen van gebruikers. Ook bij de internationale storingsmeldingssite Downdetector komen meldingen over deze platforms binnen.
Bij Signal kunnen gebruikers geen berichten versturen of ontvangen. Snapchat-gebruikers zeggen problemen te hebben met het versturen van snaps.
Verschillende media, waaronder persbureau Reuters en de Britse krant The Independent, schrijven dat de problemen te maken hebben met een probleem bij Amazon Web Services, dat web- en clouddiensten aanbiedt.
