Duur autobezit zet bereikbaarheid landelijk gebied onder druk

DEN HAAG (ANP) - Het bezit van een auto wordt steeds duurder en daarmee staat de bereikbaarheid van het landelijk gebied onder druk. Dat heeft de ANWB vrijdag gemeld op basis van onderzoek. Zolang mensen in de regio beschikken over een auto, zijn belangrijke voorzieningen als winkels, onderwijs en zorg goed bereikbaar. Zonder auto is dat echter steeds lastiger. "Om de leefbaarheid in het landelijk gebied te behouden moet autorijden betaalbaar blijven", betoogt de ANWB.

Volgens de organisatie vormen vooral de stijgende brandstofkosten een probleem. Zo wordt de accijns steeds hoger en gelden er vanaf 2027 nieuwe CO2-heffingen. Elektrisch rijden is tegelijkertijd geen optie, omdat de aanschaf van een elektrische auto duur is. Daarnaast is het openbaar vervoer geen reëel alternatief, omdat dit in het landelijk gebied steeds verder wordt afgebouwd. "Ouderen, jongeren en mensen met een lager inkomen worden hierdoor het hardst getroffen", aldus de ANWB.

Volgens de ANWB vindt driekwart van de autobezitters in de regio essentiële voorzieningen eenvoudig bereikbaar. Ruim de helft van de mensen zonder auto vindt dit minder gemakkelijk. Bijna een vijfde van hen is alleen mobiel met het openbaar vervoer.

Als het aan de ANWB ligt, moet er iets worden gedaan aan de stijgende brandstofprijzen. De organisatie riep eerder deze week al op de accijns op brandstof niet langer te laten meestijgen met de inflatie. Sinds 2022 geldt een verlaging voor de accijnstarieven vanwege de gestegen energieprijzen. Die zou eind dit jaar aflopen, maar volgens ingewijden heeft het kabinet een plan klaarliggen om deze verlaging met een jaar te verlengen.