Waarom er nog steeds te weinig bekend is over voeding voor vrouwelijke (top)sporters

Voedsel & Koken
door Ans Vink
vrijdag, 29 augustus 2025 om 8:04
81750352_l
Goede voeding is de basis voor topprestaties, maar voor vrouwelijke sporters is optimale voeding nog steeds een blinde vlek in de sportwereld, schrijft Foodlog.
Ruim 80% van alle voedingsadviezen en supplementenonderzoeken richt zich nog altijd op mannen. Slechts een fractie van het wetenschappelijk onderzoek besteedt specifiek aandacht aan vrouwen – en zelfs dan wordt de invloed van hormonale cycli zelden goed meegenomen
Toch laten hormonen zoals oestrogeen en progesteron een sterke stempel achter op het vrouwelijk lichaam – en dus ook op de voedingsbehoefte. In de verschillende fasen van de menstruatiecyclus veranderen energieverbruik, stofwisseling en gevoeligheid voor blessures. Oestrogeen verhoogt bijvoorbeeld de vetverbranding, wat duurprestaties kan versterken, terwijl progesteron vaak zorgt voor meer vermoeidheid en een slechter herstel. Het effect varieert van persoon tot persoon: sommige topsporters presteren beter in de dagen rond hun menstruatie, anderen juist slechter, vaak door klachten als pijn, stemmingswisselingen of vermoeidheid.
Daarnaast zijn vrouwelijke (top)sporters gevoeliger voor tekort aan belangrijke voedingsstoffen. IJzertekort door menstruatie is berucht omdat het ernstige gevolgen heeft voor het uithoudingsvermogen en herstel. Vitamine D en calcium zijn extra belangrijk voor sterke botten – zeker voor vrouwen in intensieve sporten of rond de menopauze. Creatine kan uitkomst bieden voor iedereen die kracht en herstel wil verbeteren, vooral bij veganisten of vegetariërs. Ook magnesium en zink verdienen voortdurende aandacht in het dieet en als supplement.
Kortom: het is hoog tijd voor méér onderzoek en voorlichting gericht op vrouwen, de menstruatiecyclus, en sport. Wat nu telt, is persoonlijk maatwerk: bijhouden hoe je je voelt in de diverse fasen van je cyclus, met je coach in gesprek durven gaan, suppletie alleen gebruiken waar het écht nodig is, en vooral: kiezen voor een gezond, volwaardig en gevarieerd voedingspatroon als basis.
Echte topprestaties beginnen namelijk bij goede voeding die rekening houdt met het unieke vrouwelijke lichaam – en de schat aan ervaringen en verschillen die daar bij horen.

