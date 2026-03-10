Vervoersbranche maakt zich zorgen over gestegen brandstofprijzen

DEN HAAG (ANP) - Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) maakt zich zorgen over de door de Iranoorlog gestegen brandstofprijzen. Volgens de brancheorganisatie voor zorgvervoer, touringcar- en taxibedrijven komt de winstmarge bij vervoerders onder druk te staan omdat ze de hogere kosten vaak niet kunnen doorrekenen aan klanten.

KNV heeft vorige week haar zorgen over de stijgende brandstofprijzen bij het kabinet kenbaar gemaakt. Maar premier Jetten zei eerder bij Nieuwsuur het nog niet nodig te vinden om in te grijpen.

Volgens KNV-voorzitter Fred Teeven moet het kabinet "waakzaam blijven" voor grote veranderingen in brandstofprijzen. "Die kunnen grote gevolgen hebben voor de economische bedrijvigheid in Nederland. We willen voorkomen dat bedrijven die bijvoorbeeld kwetsbare mensen vervoeren straks niet meer kunnen rijden of zelfs omvallen door de sterk stijgende kosten."

Klanten

Vooral touringcarbedrijven hebben hun zorgen kenbaar gemaakt bij KNV. Hoewel een deel van die bedrijven werkt met contracten waarin staat dat zij de tarieven kunnen aanpassen bij fluctuerende prijzen, maken sommige vervoerders hier vaak geen gebruik van. Volgens een woordvoerster van de brancheorganisatie kiezen die bedrijven ervoor om de prijzen niet door te berekenen aan hun klanten, omdat ze onder meer bang zijn klanten te verliezen.

KNV heeft nog geen concrete problemen vernomen van taxibedrijven, "maar dat betekent niet dat er geen problemen zijn", meent de woordvoerster. "Vooral bij de taxibranche zijn de winstmarges erg klein en door zo'n scherpe stijging in brandstofprijzen kunnen zij al snel in de rode cijfers komen."