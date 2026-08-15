ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EasyJet annuleert vluchten in Frankrijk wegens staking

Economie
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 3:21
anp150826006 1
PARIJS (ANP) - Een honderdtal vluchten van EasyJet zijn zaterdag en zondag in Frankrijk geannuleerd wegens een aangekondigde staking van cabinepersoneel.
EasyJet zegt dat de vluchten preventief zijn geannuleerd om de passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. De luchtvaartmaatschappij heeft de vakbonden gevraagd af te zien van de staking, omdat die in een erg druk weekend valt.
De belangrijkste grieven van de vakbonden zijn wisselende roosters en wijzigingen op het laatste moment. Ook klagen werknemers erover dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd.
EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2720267685

Na dagen van hitte gaat het regenen: dit is wanneer je dat kunt verwachten

96031428_m

Code geel, code smog: hoe Nederland vrijdag stikt in zijn eigen zomer

strand populair op warme en zonnige tweede paasdag1650288524

Het warmste moment van de dag is veel later dan je denkt

shutterstock_2754982291

Bolletje ijs is luxe geworden: dit Europese land is het duurst

Avocado-fruits

Je moet stoppen met het eten van avocado's. Nu

168616165_m

Hij kraakte 50 jaar lang zijn knokkels om zijn moeder ongelijk te geven: dit is de uitslag

Loading