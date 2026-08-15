EasyJet annuleert vluchten in Frankrijk wegens staking

PARIJS (ANP) - Een honderdtal vluchten van EasyJet zijn zaterdag en zondag in Frankrijk geannuleerd wegens een aangekondigde staking van cabinepersoneel.

EasyJet zegt dat de vluchten preventief zijn geannuleerd om de passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. De luchtvaartmaatschappij heeft de vakbonden gevraagd af te zien van de staking, omdat die in een erg druk weekend valt.

De belangrijkste grieven van de vakbonden zijn wisselende roosters en wijzigingen op het laatste moment. Ook klagen werknemers erover dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd.

EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.