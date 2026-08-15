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Aardbeving van 7.7 bij Indonesisch eiland Flores

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 3:20
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ENDE (ANP) - ⁠Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7.7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunamiwaarschuwing afgegeven en vooral de bevolking langs de kust opgeroepen hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken.
Zowel het Europees-Mediterraans Seismologisch Centrum (EMSC) als de Amerikaanse geologische dienst USGS bevestigden de kracht van 7.7. De beving was op een diepte van 10 kilometer, en het epicentrum lag volgens de USGS 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
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