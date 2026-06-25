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easyJet slaat vierde overnamepoging van Castlelake af

Economie
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 9:18
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet heeft opnieuw een verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castlelake afgewezen. Het bod van 6,50 pond per aandeel is de vierde poging van de Amerikaanse investeerder om de prijsvechter over te nemen.
Tegelijkertijd liet het bestuur van easyJet weten open te staan voor een hoger bod. De afgelopen maand stonden Castlelake en easyJet geregeld tegenover elkaar in de discussie over een mogelijke overname. De investeringsmaatschappij stelde dat het bestuur van easyJet "niet bereid is geweest om serieus in gesprek te gaan", waarna Castlelake zich rechtstreeks tot de aandeelhouders wendde. EasyJet stelde dat de investeerder de luchtvaartmaatschappij "voor een koopje" probeert over te nemen.
Voor een potentiële koper is easyJet aantrekkelijk om de waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals bij Milaan en Genève en op Luton Airport nabij Londen. De grootste aandeelhouder van easyJet is de familie van oprichter Stelios Haji-Ioannou, die een belang van 15,3 procent bezit.
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