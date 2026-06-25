AEX opent hoger door koersherstel chipbedrijven

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met winst aan de dag begonnen. De AEX, de belangrijkste beursindex op het Damrak, werd gestuwd door een koersherstel bij de chipbedrijven. ASML, Besi en ASMI stegen tot 3,6 procent na positieve cijfers en sterke vooruitzichten van geheugenchipfabrikant Micron.

Het Amerikaanse bedrijf Micron is een belangrijke producent van geavanceerde geheugenchips. Doordat grote techbedrijven fors investeren in de bouw van datacenters voor AI, is de vraag gestegen. In de afgelopen dagen stonden de koersen van de chipbedrijven wereldwijd zwaar onder druk.

De AEX stond kort na de opening 0,4 procent hoger op 1069,61 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 1077,83 punten.