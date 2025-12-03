Ebusco krijgt miljoenenlening van aandeelhouders om te overleven

DEURNE (ANP) - De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco heeft van een groep aandeelhouders een overbruggingskrediet van 5,1 miljoen euro gekregen. Daarmee kan het bedrijf uit Deurne de levering van elektrische bussen voorlopig veiligstellen.

Het krediet is nodig om vertraging rond een lening van partners uit China op te vangen. Ebusco is nog in gesprek met die partners over de financiering.

De onderneming kwam vorig jaar in geldnood nadat vervoerder Qbuzz een order had geannuleerd. Eerder dit jaar dreigde opnieuw een faillissement, toen een toeleverancier een faillissementsaanvraag voor het bedrijf indiende.

Onzekerheid

Tot nu toe is het bedrijf er telkens in geslaagd miljoenen binnen te halen en te overleven. De onzekerheid over het voortbestaan is evenwel niet voorbij.

Ebusco zei eerder te verwachten in de maanden oktober, november en december minstens een gelijk aantal bussen te leveren als de 39 uit het derde kwartaal. Mede dankzij het nieuwe overbruggingskrediet herhaalde het bedrijf woensdag die prognose.