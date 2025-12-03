ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ebusco krijgt miljoenenlening van aandeelhouders om te overleven

Economie
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 20:54
anp031225214 1
DEURNE (ANP) - De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco heeft van een groep aandeelhouders een overbruggingskrediet van 5,1 miljoen euro gekregen. Daarmee kan het bedrijf uit Deurne de levering van elektrische bussen voorlopig veiligstellen.
Het krediet is nodig om vertraging rond een lening van partners uit China op te vangen. Ebusco is nog in gesprek met die partners over de financiering.
De onderneming kwam vorig jaar in geldnood nadat vervoerder Qbuzz een order had geannuleerd. Eerder dit jaar dreigde opnieuw een faillissement, toen een toeleverancier een faillissementsaanvraag voor het bedrijf indiende.
Onzekerheid
Tot nu toe is het bedrijf er telkens in geslaagd miljoenen binnen te halen en te overleven. De onzekerheid over het voortbestaan is evenwel niet voorbij.
Ebusco zei eerder te verwachten in de maanden oktober, november en december minstens een gelijk aantal bussen te leveren als de 39 uit het derde kwartaal. Mede dankzij het nieuwe overbruggingskrediet herhaalde het bedrijf woensdag die prognose.
loading

POPULAIR NIEUWS

glasses-3-2

Gehoorzaam en nieuwsgierig: hoe je hoog IQ bij je kind herkent

shutterstock_1757306351

Over een paar maanden kan Trumps macht ineens weg zijn

images

De waarheid achter de ‘bird test’: werkt het echt?

generated-image (10)

De stille epidemie in je hoofd: hoe eenzaamheid je hersenen aantast

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

Hij20is20er2C20onze20kleine20jongen.20Mogen20we20jullie20voorstellen20aan20Sef20F09FA9B5Afgelopen20zondagavond2C20om20e2028129

Suzan & Freek verwelkomen zoon Sef: "Jij hoort bij ons"

Loading