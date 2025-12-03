Corbeau pakt op EK kortebaan titel op 100 meter schoolslag

LUBLIN (ANP) - Zwemmer Caspar Corbeau heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Lublin in Polen de titel gewonnen op de 100 meter schoolslag. De 24-jarige Amerikaans-Nederlandse zwemmer zette een tijd neer van 55,85 seconden. De Turk Emre Sakci werd tweede in 56,22 en het brons ging naar de Oostenrijker Luka Mladenovic: 56,27. Koen de Groot kwam niet verder dan de zesde tijd (56,58).

Corbeau verbeterde eind oktober bij wereldbekerwedstrijden in Toronto het wereldrecord op de 200 meter schoolslag. In de zomer eindigde hij bij de WK langebaan als vierde op de 100 meter schoolslag. Op de 200 meter schoolslag won hij brons, net als een jaar eerder tijdens de Olympische Spelen.

Maaike de Waard greep op de 50 meter vlinderslag net naast een medaille. De 29-jarige Vlaardingse klokte een tijd van 24,97 seconden en werd daarmee vierde. Het verschil met nummer 3 Beryl Gastaldello was vier honderdste van een seconde. De zege ging naar de Deense Martine Damborg: 24,61.

Tweede plek

Marrit Steenbergen plaatste zich als tweede voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze deed 1.53,35 over haar race. Alleen de Britse Freya Colbert was sneller: 1.51,94. Imani de Jong haalde de finale met een tijd van 1.55,94 niet.

Steenbergen bereikte ook de finale van de 100 meter wisselslag. Met 57,96 was ze in de halve finale het snelst. Tessa Giele werd met 58,12 vierde en zit daarmee ook in de finale.