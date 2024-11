Ebusco opnieuw flink omhoog op Damrak na bericht extra aandelen

AMSTERDAM (ANP) - Ebusco is dinsdag opnieuw flink omhooggegaan op de aandelenbeurs in Amsterdam. De elektrischebussenbouwer kwam maandag met een update over de uitgifte van extra aandelen ter waarde van 36 miljoen euro. Volgens het bedrijf heeft een groep investeerders hierin "aanwijzingen van interesse" getoond, onder wie grotere bestaande aandeelhouders.

Op het Damrak steeg Ebusco ruim 29 procent. Maandag maakte het bedrijf al een flinke koerssprong van 30 procent. De elektrischebussenbouwer, die kampt met financiële problemen, liet ook weten de extra aandelen nog deze maand te willen uitgeven om de geldproblemen bij het bedrijf te verminderen. Verder meldde Ebusco een schikking te hebben getroffen met een klant, waardoor 76 bussen die het bedrijf niet op tijd kon maken, niet geleverd hoeven te worden. Ebusco wil die bussen aan andere klanten verkopen. Het aandeel van Ebusco is sinds begin dit jaar zo'n 85 procent gezakt.

De AEX-index sloot 0,4 procent hoger op 882,76 punten. De MidKap steeg 0,2 procent op 865,46 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,6 procent en die in Londen daalde zo'n 0,1 procent.

Staalbedrijf Salzgitter won in Duitsland 9,8 procent. Een grote aandeelhouder wil een aanbod doen voor een overname van het bedrijf. Daarvoor wil de aandeelhouder zijn belang in Salzgitter vergroten tot minstens 45 procent.

Air France-KLM daalde 1,7 procent. Kenners van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley hadden de luchtvaartcombinatie op de verkooplijst geplaatst. Het beleggingsadvies voor de Duitse concurrent Lufthansa werd verhoogd. Dat aandeel won 1,4 procent in Frankfurt.

PostNL zakte 1,6 procent. De post- en pakketbezorger bracht maandag tegenvallende resultaten naar buiten. Ook kondigde het bedrijf het vertrek van topvrouw Herna Verhagen aan. Uitzendbedrijf Randstad daalde 1,1 procent, na tegenvallende resultaten van de Zwitserse concurrent Adecco.

Techinvesteerder Prosus was de grootste stijger in de AEX en klom 2,1 procent. Prosus profiteerde van de sterke koerswinsten in de Chinese techsector.

De euro was 1,0919 dollar waard, tegen 1,0883 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 72,49 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 76,06 dollar per vat.