Gazanen hopen dat nieuwe president VS de oorlog beëindigt

GAZA STAD (ANP/AFP) - Ook in Gaza volgen inwoners de Amerikaanse verkiezingen op de voet. Of nu Donald Trump of Kamala Harris wint, hij of zij moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en de Palestijnse bevolking in Gaza, zeggen inwoners van het door geweld getroffen gebied.

"We zijn net als alle andere mensen in de wereld op zoek naar iemand die de oorlog kan stoppen", zei Ayman al-Omreiti uit Gaza Stad. "Onze hoop is dat het Amerikaanse volk iemand kiest die een einde kan maken aan het lijden van het Palestijnse volk."

De door het conflict ontheemde man zelf hoopt dat de Democratische vicepresident Kamala Harris de Republikeinse rivaal Donald Trump verslaat. Hij zegt zich zorgen te maken over een overwinning van Trump, en hoopt dat de resultaten gunstig zullen zijn voor zijn tegenstander Harris, "omdat zij meerdere keren heeft opgeroepen tot een einde van de oorlog."