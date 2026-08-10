Ebusco verliest Duitse opdracht om leveringsproblemen

DEURNE (ANP) - De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco is een belangrijke opdracht verloren voor de levering van 23 elektrische bussen. Het openbaarvervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse maker van elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd.

Ebusco heeft de leveringsdata herhaaldelijk uitgesteld en kon de naleving van de door hen genoemde data niet meer geloofwaardig garanderen, stelt de Duitse klant. Geannuleerde orders voor bussen en vertraagde leveringen brachten de bussenfabrikant uit Deurne eerder al in financiële problemen.

Ebusco is het niet eens met de annulering van de busorder, meldt het bedrijf. De bussenfabrikant "betreurt dit besluit", onderzoekt de zaak en zal later deze week inhoudelijk reageren. Ebusco maakt vrijdag zijn financiële resultaten over het eerste halfjaar bekend. Eerder dit jaar waarschuwde Ebusco dat het financieel nog niet uit de gevarenzone is.