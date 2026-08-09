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Java sluit nationaal park rond vulkaan Bromo af vanwege branden

Samenleving
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 9:27
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MALANG (ANP/AFP/RTR) - Op het Indonesische eiland Java is het nationaal park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten, omdat er al dagen een natuurbrand woedt. Het is op dit moment te gevaarlijk om het gebied te bezoeken, zeggen de autoriteiten. In het park ligt de bekende en onder toeristen populaire vulkaan Bromo.
Maandag brak brand uit in het natuurgebied. Sindsdien is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer probeert het vuur met blushelikopters en -drones te bestrijden. De steile hellingen en harde wind bemoeilijken het werk voor de brandweerlieden. "Onder deze omstandigheden zijn luchtoperaties belangrijk om gebieden te kunnen bereiken die over land niet goed bereikbaar zijn", aldus een woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst.
Hoelang het park dicht blijft, is nog onduidelijk. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen.
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