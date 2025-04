BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft maandag tegenheffingen van 25 procent voorgesteld op een reeks Amerikaanse goederen als reactie op de tarieven van president Donald Trump op staal en aluminium, staat in een document dat Reuters heeft ingezien.

De heffingen op sommige goederen zouden op 16 mei ingaan, terwijl andere later dit jaar, op 1 december, van kracht worden. De Amerikaanse whiskey bourbon is verwijderd van de oorspronkelijke lijst die de Commissie in maart overwoog.