ECB-baas Lagarde ziet kans voor sterkere internationale rol euro

BERLIJN (ANP/AFP/DPA/BLOOMBERG) - President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft zich maandag uitgesproken voor een sterkere euro. De wereldeconomie, ondersteund door de Amerikaanse dollar, is volgens haar aan het versplinteren. Het grillige beleid van de Amerikaanse president Donald Trump biedt een "uitgelezen kans" om de internationale rol van de euro te versterken, aldus Lagarde tijdens een toespraak in Berlijn.

De ECB-president stelde dat internationale samenwerking onder meer wordt vervangen door machtsspelletjes en dat openheid plaatsmaakt voor protectionisme.

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zei vorige maand dat een wijdverbreider gebruik van de euro goed zou zijn voor Europa. Mede door het beleid van Trump in de Verenigde Staten staat het vertrouwen in de dollar onder druk. "Een vraag die dan opkomt is in hoeverre de dollar nog als veilige haven kan worden beschouwd. In dezelfde geest biedt de huidige situatie een kans voor de euro", opperde hij.