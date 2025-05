Wilders informeerde coalitiepartners niet vooraf over asielplan

DEN HAAG (ANP) - De coalitiepartijen hebben tijdens de persconferentie van Geert Wilders moeten vernemen welke maatregelen hij voorstelt om het coalitieakkoord open te breken op migratie. De PVV-leider geeft toe dat hij VVD, NSC en BBB niet vooraf heeft geïnformeerd over zijn plannen. Wilders laat in het midden wat hij verwacht van de onderhandelingen met zijn coalitiepartners hierover en hoezeer hij bereid is tot concessies om de tien punten die hij voorstelt te bereiken.

De PVV-voorman twitterde vorige week maandag dat hij het coalitieakkoord wilde openbreken op migratie en herhaalde die boodschap naar eigen zeggen op dinsdag in het wekelijkse overleg met zijn coalitiepartners. Maar de inhoud van zijn plannen deelde hij pas een week later tijdens een zeldzame persconferentie.

"Het is een manier van werken die ik niet als enige gebruik in de coalitie", motiveert Wilders. Hij werd naar eigen zeggen ook verrast door de plannen van de VVD voor werkend Nederland.