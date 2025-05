Amsterdamse wethouder over toerisme: we werken aan oplossingen

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam blijft werken aan oplossingen om de groei van het massatoerisme terug te dringen. Dat laat wethouder Sofyan Mbarki (economische zaken) maandag weten in een reactie op de sommatie die de gemeente kreeg van het burgerinitiatief 'Amsterdam heeft een Keuze'. Dat initiatief stelt dat de stad niet genoeg doet tegen toerisme en zich niet houdt aan de eigen verordening uit 2021.

"Ik begrijp goed dat bewoners gebruikmaken van hun recht om via een rechtszaak aandacht te vragen voor de maatregelen die we kunnen nemen", zegt Mbarki. "Samen met bewoners en ondernemers werken we aan de opdracht uit de verordening en hebben we al een groot aantal ingrijpende maatregelen genomen."

Zo zette de stad een stop op de bouw van nieuwe hotels en mogen er ook geen extra bedden meer bijkomen, zijn er regels voor het aantal slaapplekken in B&B's en vakantieverhuur, is de toeristenbelasting omhooggegaan en wordt het aantal zee- en riviercruises gehalveerd. "Wij blijven werken aan oplossingen die zowel de leefbaarheid als de toegankelijkheid van de stad waarborgen", aldus de wethouder.

Maximaal aantal toeristische overnachtingen

In 2021 stelde de Amsterdamse gemeenteraad het maximale aantal toeristische overnachtingen in de stad vast op 20 miljoen per jaar. Die bovengrens is de afgelopen twee jaar flink overschreden, blijkt uit eigen onderzoek van de gemeente. Dit jaar worden in de laagste prognose ruim 23 miljoen overnachtingen verwacht, in de hoogste 26 miljoen. Voor 2026 liggen die cijfers nog hoger (tussen 23,6 miljoen en 26,6 miljoen).

Een woordvoerder van de wethouder laat weten dat de gemeente de sommatiebrief gaat bekijken. Eerder zei het burgerinitiatief dat er een dagvaarding volgt als er geen reactie zou komen op de sommatie.