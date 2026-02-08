ECB beoordeelt effect wisselkoers euro op prijzen in maart

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) beoordeelt de effecten van de recente stijging van de euro op de groei van de consumentenprijzen in haar kwartaalprognoses die in maart worden verwacht. Dat zei ECB-bestuurslid Piero Cipollone tegen het Cypriotische nieuwsagentschap CNA.

De ECB liet afgelopen donderdag de rente in de eurozone opnieuw onveranderd. ECB-president Christine Lagarde zei dat de centrale bank in Frankfurt de koers van de euro tegenover de dollar goed in de gaten houdt. Een sterkere euro kan volgens haar een drukkend effect hebben op de inflatie. Door de sterkere euro kunnen de importkosten dalen, met name voor energie.

De Italiaanse beleidsmaker benadrukte dat de ECB geen specifiek doel heeft voor de munt en dat die al bijna een jaar schommelt rond de 1,17 en 1,18 dollar. "Na wat we een paar weken geleden zagen, is het nu weer terug op het niveau van de voorgaande maanden", zei Cipollone.

Op 19 maart staat het volgende rentebesluit gepland.