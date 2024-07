ECB-bestuurder: geen haast om over renteverlagingen te beslissen

CORK (ANP/BLOOMBERG) - Snelle actie van de Europese Centrale Bank (ECB) rond de rentetarieven is niet nodig, zegt ECB-bestuurder en Ierse centralebankpresident Gabriel Makhlouf. "Het is niet nodig om echt haast te maken met het nemen van beslissingen", zei hij tegen de krant Irish Examiner in een op zondag verschenen interview.

Het proces om de inflatie terug te dringen naar de beoogde 2 procent werkt, hoewel de "weg hobbelig geweest is", aldus Makhlouf. Afgelopen week besloot de ECB het belangrijkste rentetarief in de eurozone onveranderd te laten, nadat in juni de eerste renteverlaging in de eurozone sinds september 2019 had plaatsgevonden.

ECB-president Christine Lagarde zei donderdag dat het nog alle kanten op kan bij de volgende rentevergadering in september. Makhlouf zei iets vergelijkbaars tegen de Ierse krant. Hij benadrukte dat de ECB geen vooraf bepaald pad heeft uitgestippeld en dat ze het per vergadering bekijken.

Nu de inflatiedruk nog aanhoudt, hebben ECB-functionarissen er minder vertrouwen in dat nog twee renteverlagingen dit jaar realistisch zijn. Ze willen dan ook niet dat beleggers ervan uitgaan dat een verlaging in september een uitgemaakte zaak is, stelt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.