Opperrechters Bangladesh geven enig gehoor aan massale protesten

DHAKA (ANP/AFP) - Het hooggerechtshof van Bangladesh heeft tot op zekere hoogte gehoor gegeven aan de betogers tegen een oud quotasysteem voor het toebedelen van banen bij de overheid. Afgelopen week barstten in heel het land felle en gewelddadige protesten los tegen het in 2018 afgeschafte oude stelsel, omdat het door de rechterlijke macht weer in ere leek te worden hersteld.

Bij de onlusten vielen naar schatting meer dan 150 doden. De regering van premier Sheikh Hasina blokkeerde het internet, stuurde het leger de hoofdstad Dhaka in en kondigde zaterdag een uitgaansverbod af. Sheikh Hasina heeft een reis naar Spanje en Brazilië afgezegd, anders had ze zondag moeten vertrekken.

De meeste betogers zijn studenten die zich door het quotasysteem bij vacatures bij de overheid gediscrimineerd voelen. Het systeem verdeelt een groot deel van de vacatures bij de overheid over bepaalde bevolkingsgroepen. Zo moest 30 procent van de functies worden toebedeeld aan familie of nabestaanden van vrijheidsstrijders uit de onafhankelijkheidsoorlog. Dat wordt nu 5 procent, stelden de opperrechters zondag. Er wordt ook nog 2 procent voor anderen gereserveerd, bijvoorbeeld voor gehandicapten.

Onafhankelijkheidsoorlog

Bangladesh was als Oost-Pakistan onderdeel van Pakistan tot in maart 1971 een zeer bloedige onafhankelijkheidsoorlog uitbrak. Bij massaslachtingen aangericht door Pakistaanse legereenheden en pro-Pakistaanse vielen honderdduizenden doden. Militair ingrijpen van India stopte de oorlog eind dat jaar en Bangladesh werd onafhankelijk.

De opperrechters hebben zondag de studenten opgeroepen weer rustig naar de universiteiten terug te keren. De demonstranten eisen volledige afschaffing van het stelsel. De voornaamste protestbeweging van de studenten, de groep "Studenten Tegen Discriminatie" heeft laten weten dat de protesten doorgaan tot alle eisen zijn ingewilligd. De recente escalatie van geweld tijdens de betogingen zou ervoor zorgen dat het protest zich uitbreidt en ook buiten de studentenbewegingen groeit en is gericht tegen Sheikh Hasina die al vijftien jaar regeert.