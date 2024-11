ECB-bestuurder waarschuwt voor hogere inflatie door natuurschade

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) moet rekening houden met risico's die voortvloeien uit schade aan de natuur, waarschuwt het Nederlandse ECB-bestuurslid Frank Elderson. Volgens Elderson kan het proces van de achteruitgang van de natuur de inflatie op dezelfde manier aanjagen als klimaatverandering.

"Als de degradatie van de natuur doorgaat, zullen economische activiteiten die afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten worden beïnvloed door problemen zoals verstoringen in de toeleveringsketen, die weer van invloed zijn op de prijzen en uiteindelijk op de inflatie", zei Elderson dinsdag in een toespraak tijdens de Euro Finance Week in Frankfurt.