Hockeysters verslaan China met 3-0 in Pro League

GUANGDONG (ANP) - De Nederlandse hockeysters zijn het nieuwe jaar begonnen met een 3-0-overwinning op China in de Pro League. Frédérique Matla maakte met twee doelpunten het verschil tegen China, dat ook de tegenstander was in de gewonnen olympische finale in Parijs. Yibbi Jansen, die ook in die finale scoorde tegen China, maakte de derde treffer voor Oranje.

Door de overwinning staat de ploeg van bondscoach Raoul Ehren voorlopig eerste met vier overwinningen uit vier duels. Ook België is nog foutloos. Nederland speelt de komende dagen nog een keer tegen China en twee keer tegen Engeland. De beslissing in de Pro League valt in juni met wedstrijdblokken in Nederland en Australië.