ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hockeysters verslaan China met 3-0 in Pro League

Sport
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 14:24
anp050226170 1
GUANGDONG (ANP) - De Nederlandse hockeysters zijn het nieuwe jaar begonnen met een 3-0-overwinning op China in de Pro League. Frédérique Matla maakte met twee doelpunten het verschil tegen China, dat ook de tegenstander was in de gewonnen olympische finale in Parijs. Yibbi Jansen, die ook in die finale scoorde tegen China, maakte de derde treffer voor Oranje.
Door de overwinning staat de ploeg van bondscoach Raoul Ehren voorlopig eerste met vier overwinningen uit vier duels. Ook België is nog foutloos. Nederland speelt de komende dagen nog een keer tegen China en twee keer tegen Engeland. De beslissing in de Pro League valt in juni met wedstrijdblokken in Nederland en Australië.
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

183390770_m

De Russische elite wil een alternatief voor Poetin – maar durft niet

154692764_m

Curving: waarom deze datingtrend nóg pijnlijker is dan ghosting

speelzand_speelgoed

Er zit asbest in veel speelzand voor kinderen en de overheid gaat niks doen

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

gandr-collage

De foto van Andrew en Virginia Giuffre is echt, zegt Maxwell

Loading