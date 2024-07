ECB houdt rentepauze na eerste verlaging in jaren

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het belangrijkste rentetarief in de eurozone onveranderd gelaten. In juni besloten de beleidsbepalers van de centrale bank in Frankfurt nog om de leenkosten met een kwart procentpunt te verlagen tot 3,75 procent. Dat was de eerste renteverlaging sinds september 2019.

Het besluit om de rente niet te wijzigen was conform de verwachting van economen. Met de rentepauze willen de ECB-bestuurders meer tijd winnen om er zeker van te zijn dat de inflatie in het eurogebied op het goede spoor zit voordat ze de rente opnieuw gaan verlagen. ECB-president Christine Lagarde waarschuwde eerder deze maand al dat de centrale bankiers meer tijd nodig hebben om "voldoende gegevens te verzamelen" voordat ze hun volgende stap kunnen nemen.