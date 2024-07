Von der Leyen krijgt zegen van sociaaldemocraten in Europarlement

STRAATSBURG (ANP) - De sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement heeft haar steun uitgesproken voor een volgende Europese Commissie onder Ursula von der Leyen. De S&D-fractie, met onder meer de PvdA, is de tweede in grootte in het parlement en is een van de drie middenpartijen die Von der Leyen de afgelopen vijf jaar ook steunden.

Met de steun van S&D, en ook die van de centrumrechtse EVP en de liberale Renew-fractie, zou Von der Leyen verzekerd zijn van een meerderheid. De drie middenpartijen tellen echter dissidenten, bijvoorbeeld de Franse conservatieven binnen de EVP. Onder meer de groenen schieten Von der Leyen te hulp, zodat ze herverkiezing binnen handbereik lijkt te hebben.

Onder invloed van de sociaaldemocraten is het politieke programma voor de nieuwe commissie "het sociaalste en groenste ooit" geworden, zegt fractievoorzitter Iratxe García Pérez. En "we hebben een duidelijke toezegging gekregen dat er niet met uiterst rechts wordt samengewerkt".