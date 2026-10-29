ECB houdt rentepauze na verhoging in september

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,5 procent. De rentepauze geeft de centrale bank uit Frankfurt meer tijd om het effect van de eerdere renteverhogingen af te wachten. In september verhoogde de ECB het belangrijkste rentetarief nog met een kwart procentpunt om de inflatie in het eurogebied te bestrijden. Ook in juni gingen de leenkosten met een kwart procentpunt omhoog.

Economen hadden ook gerekend op een rentepauze, ondanks de aanhoudend hoge inflatie in de eurozone. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen wereldwijd flink opgelopen, waardoor de kosten van het levensonderhoud zijn gestegen. Vooral tanken is flink duurder geworden.