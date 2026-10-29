Burger King verkoopt meer Whoppers en andere snacks

MIAMI (ANP) - Burger King-restaurants hebben in de afgelopen drie maanden goede zaken gedaan met de verkopen van Whoppers en andere snacks. Dat volgt uit de kwartaalcijfers die moederbedrijf Restaurant Brands International (RBI) heeft gepubliceerd. De fastfoodketen is in de Amerikaanse thuismarkt bezig met een meerjarig plan om de omzetgroei te versnellen, waarbij onder meer fors is geïnvesteerd in reclames, verbouwingen en verhuizingen en keukenapparatuur.

De restaurantomzet van Burger King kwam in het voorbije kwartaal uit op bijna 3,2 miljard dollar, omgerekend meer dan 2,8 miljard euro. Het gaat om een stijging van de opbrengsten van 8,3 procent, tegen een groei van 3,1 procent een jaar eerder. In die percentages zijn wisselkoersschommelingen niet meegenomen en worden ook alleen restaurants die langer dan dertien maanden open zijn meegeteld.

Het zogeheten 'Reclaim the Flame'-plan van Burger King, waarmee de klantervaring verbeterd moet worden, beslaat investeringen van maximaal 700 miljoen dollar tot eind 2028.