ECB kritisch over Nederlandse uitzonderingen voor acceptatie cash

Economie
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 17:09
anp220126168 1
FRANKFURT (ANP) - Een Nederlands plan met uitzonderingen op de verplichte acceptatie van contant geld gaat veel te ver. Dat stelt de Europese Centrale Bank (ECB) in een kritisch adviesrapport, waarin de centrale bank zegt "zeer bezorgd" te zijn omdat het plan de status van wettig betaalmiddel van eurocontanten dreigt te ondermijnen.
De Eerste en Tweede Kamer hebben eerder een voorstel aangenomen voor een acceptatieplicht van contante betalingen tot 3000 euro. Vervolgens ging de regering nog aan de slag met het uitwerken van de uitzonderingen daarop, bijvoorbeeld voor onbemande tankstations en onlinebetalingen. Hierover heeft het ministerie van Financiën de ECB in november om advies gevraagd.
In het ontwerp waarop de ECB reageert, is sprake van zes uitzonderingen. Zo zou de verplichte acceptatie van cash niet gelden voor betalingen in bijvoorbeeld de bus of de tram. De ECB wijst er echter op dat het openbaar vervoer een essentiële dienst betreft waarvan een brede groep personen gebruikmaakt, ook mensen die mogelijk geen toegang hebben tot elektronische betaalmiddelen.
