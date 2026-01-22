Zelensky: veiligheidsgaranties klaar om te tekenen

DAVOS (ANP/RTR) - De afspraken over veiligheidsgaranties voor Oekraïne zijn klaar en kunnen worden getekend. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Davos, waar hij op het World Economic Forum eerder op donderdag de Amerikaanse president Donald Trump sprak.

De Oekraïense leider voegt eraan toe dat de impasse over de verdeling van de oostelijke delen van Oekraïne "nog niet opgelost" is. Rusland zint op de gehele Donbas en heeft sinds het begin van de onderhandelingen over vrede voor Oekraïne geen concessies gedaan over die wens.

Eerder zei Zelensky nog niet naar Davos af te reizen als daartoe geen concrete aanleiding was. De Amerikaanse en Oekraïense delegaties die al wel ter plaatse waren, werkten toen aan de laatste details over de veiligheidsgaranties.

Delegaties uit Oekraïne en Rusland treffen elkaar vrijdag en zaterdag in Abu Dhabi, waar zij onder begeleiding van de VS verder zullen onderhandelen.