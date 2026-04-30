ECB laat rente ongemoeid ondanks hogere inflatie door Iranoorlog

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) vindt het nog niet nodig om in te grijpen vanwege de oplopende inflatie. De beleidsbepalers bij de centrale bank in Frankfurt besloten donderdag de rente in de eurozone opnieuw ongewijzigd te laten.

Vooraf hadden economen al niet gerekend op een rentestap. De ECB zit volgens kenners in een lastig parket omdat het de zorgen over hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten moet afwegen tegen de bezorgdheid over afzwakkende economische groei.