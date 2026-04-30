Uitkleden Rode Plein-parade sterkt Oekraïne-bondgenoten

KURESSAARE (ANP) - Bondgenoten van Oekraïne halen hun gelijk nu Rusland zijn jaarlijkse militaire parade uit angst voor Oekraïne moet afschalen. Dat bewijst dat Rusland helemaal niet aan het winnen is, zeggen EU-buitenlandchef Kaja Kallas en de Letse buitenlandminister.

De optocht in Moskou op 9 mei moet het "voor het eerst in jaren zonder zwaar militair materieel" doen, memoreerde Kallas donderdag. "Dat zegt veel over hoe de oorlog voor Rusland verloopt. Ruslands oorlogsdoelen blijven in duigen vallen, en dat wordt steeds zichtbaarder."

"In het vijfde jaar van de oorlog tegen Oekraïne kunnen ze niet eens een fatsoenlijke parade houden", schamperde de Letse buitenlandminister Baiba Braže. "Kaja heeft gelijk: dit toont hoe de oorlog Rusland afgaat." Doorzetten met de steun voor Oekraïne en de druk op Rusland, moet volgens Braže de les zijn.

Rusland wil een staakt-het-vuren op de dag van de parade. Eerst maar eens zien of het niet enkel om de parade te doen is, reageerde Oekraïne.