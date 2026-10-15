ECB maakt weg vrij voor overname Commerzbank door UniCredit

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De grote Italiaanse bank UniCredit heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank (ECB) voor een groter belang in Commerzbank. Daarmee lijkt de weg vrij voor UniCredit-topman Andrea Orcel om de controle over de Duitse bank over te nemen. Het gaat om een van de grootste Europese bankovernames in jaren.

UniCredit mag zijn belang nu boven de 30 procent laten uitkomen en kan mogelijk zelfs tot 100 procent van Commerzbank in handen krijgen, meldde UniCredit donderdag in een verklaring. Het is een overwinning voor Orcel, die sinds september 2024 openlijk achter Commerzbank aan zit, ondanks felle tegenstand van de Duitse regering en het management van die bank.

Orcel is een bekende, maar ook omstreden figuur in de bankwereld. In Nederland kreeg hij ooit de bijnaam 'de sloper' van ABN AMRO. In 2007 was de Italiaan, destijds zakenbankier bij het Amerikaanse Merrill Lynch, de architect achter het plan om ABN AMRO op te splitsen. Later moest de Nederlandse overheid ingrijpen om het Nederlandse deel van de bank te redden, nadat dit tijdens de financiële crisis in zwaar weer was beland.

Bod

UniCredit deed begin maart een bod van zo'n 35 miljard euro op de tweede bank van Duitsland. Commerzbank wees dat bod af, maar in mei heeft UniCredit zijn bod rechtstreeks aan de aandeelhouders van de Duitse bank voorgelegd. De goedkeuring door de ECB van donderdag werd al verwacht, maar was een van de grootste horden nog voordat UniCredit de Commerzbank-aandelen kan overnemen die eerder dit jaar voor het bod zijn aangemeld.

Zodra ook de weinige resterende goedkeuringen binnen zijn, heeft Orcel bijna 50 procent van de stemrechten in Commerzbank in handen. Daarmee heeft hij dan feitelijk een meerderheid op aandeelhoudersvergaderingen en kan hij plannen gaan afdwingen.