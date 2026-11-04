WHO geeft toestemming voor proef met nieuwe ebolavaccins

GENEVE (ANP/RTR) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft goedkeuring gegeven om klinische testen uit te voeren met twee nieuwe ebolavaccins. Het gaat om de eerste vaccins die speciaal zijn ontwikkeld tegen de bundibugyovariant van het virus, dat de afgelopen maanden al voor duizenden doden heeft gezorgd in de Democratische Republiek Congo.

De universiteit Oxford ontwikkelde in samenwerking met het Serum Institute of India het zogenoemde ChAdOx1-vaccin. Farmaceut Moderna kwam met het vaccin mRNA-1469.

Er loopt al een proef met Ervebo, een bestaand ebolavaccin. Van dat vaccin wordt onderzocht hoe goed het beschermt tegen de bundibugyovariant. Tegen deze variant bestaat nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling.

Besmet

Volgens de Afrikaanse gezondheidsorganisatie CDC zijn al meer dan 5000 mensen overleden door de huidige uitbraak, het overgrote merendeel in Congo. Meer dan 10.000 mensen raakten besmet.

De Britse regering meldt aan persbureau Reuters dat een Britse zorgmedewerker ebola heeft opgelopen in Congo. Hij wordt overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk voor een specialistische behandeling.