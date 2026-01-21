ECB-president ziet beperkte impact op inflatie van heffingen VS

DAVOS (ANP/BLOOMBERG) - De extra importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump dreigt op te leggen aan een aantal Europese landen over hun steun aan Groenland zullen waarschijnlijk maar een beperkte impact hebben op de inflatie in het eurogebied. Dat heeft president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) gezegd in een interview met de Franse radiozender RTL op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

Lagarde zei dat door de extra heffingen het gemiddelde tarief voor de eurozone zou stijgen van 12 naar 15 procent. "Nu we de inflatie onder controle hebben met 1,9 procent zal de impact minimaal zijn", aldus de ECB-voorzitter. Het rentebeleid van de centrale bank verkeert volgens haar dan ook in een goede positie.

Lagarde zei wel dat een aantasting van het onderlinge vertrouwen door de dreigementen van Trump serieuzere gevolgen kan hebben voor de economie. Volgens haar gedragen de Verenigde Staten zich "erg vreemd" als bondgenoot.