ECB steunt solidariteitsverklaring Fed-voorzitter Jerome Powell

Economie
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 11:28
anp130126106 1
FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) steunt de solidariteitsverklaring van centrale banken wereldwijd aan voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve, na de dagvaarding van de centrale bank door het Amerikaanse ministerie van Justitie.
"Wij staan volledig solidair met de Federal Reserve en zijn voorzitter Jerome H. Powell. De onafhankelijkheid van centrale banken is een hoeksteen van prijs-, financiële en economische stabiliteit in het belang van de burgers die wij dienen. Het is daarom van cruciaal belang om die onafhankelijkheid te behouden, met volledig respect voor de rechtsstaat en democratische verantwoording", aldus de verklaring. Ook de leiders van de centrale banken van onder andere Zwitserland, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en Australië steunden de verklaring.
