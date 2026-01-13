ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gladheid teistert Europese luchthavens

Economie
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 11:30
anp130126107 1
BOEDAPEST (ANP) - Meerdere Europese vliegvelden zijn dinsdagochtend tijdelijk gesloten vanwege winterse weeromstandigheden. Luchthavens in Boedapest, Bratislava en Wenen lagen plat, terwijl in Praag veel minder vluchten zijn. De temperatuur is ver onder nul op veel plekken in Centraal-Europa.
Extreme gladheid wordt door het vliegveld van de Hongaarse hoofdstad als reden gegeven voor de tijdelijke sluiting van het vliegveld. Ook in Wenen is gladheid het probleem. Het lukte daar dinsdagochtend vroeg niet om de gladheid tegen te gaan.
In Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, hoopte men dat de vluchten om 09.15 uur weer opgestart konden worden, maar dat is verschoven naar 11.15 uur. De luchthaven van Wenen verwacht rond dezelfde tijd het vliegverkeer te kunnen hervatten. Boedapest heeft nog geen tijdstip genoemd.
Voor Schiphol is de week juist normaal begonnen, na een week vol hinder. Het winterweer zorgde ervoor dat vele honderden vluchten geschrapt moesten worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

195497725 l normal none

Hoe lang gaan eieren echt mee?

ANP-538607444

Er is één ding dat je kunt doen om de kans op dementie te verkleinen. En dat heeft een enorm effect

193734223_m

Wat je 's morgens moet eten om goed te poepen

anp 453372014

De 8 fouten die mensen maken die koken met een airfryer

ANP-545607297

Wat kan Europa doen om te voorkomen dat Trump Groenland inpikt

wo-frueher-karteikaesten

Deze ene superprompt tilt al je ChatGPT- en Gemini-zoektochten naar een hoger niveau

Loading