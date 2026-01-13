Gladheid teistert Europese luchthavens

BOEDAPEST (ANP) - Meerdere Europese vliegvelden zijn dinsdagochtend tijdelijk gesloten vanwege winterse weeromstandigheden. Luchthavens in Boedapest, Bratislava en Wenen lagen plat, terwijl in Praag veel minder vluchten zijn. De temperatuur is ver onder nul op veel plekken in Centraal-Europa.

Extreme gladheid wordt door het vliegveld van de Hongaarse hoofdstad als reden gegeven voor de tijdelijke sluiting van het vliegveld. Ook in Wenen is gladheid het probleem. Het lukte daar dinsdagochtend vroeg niet om de gladheid tegen te gaan.

In Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, hoopte men dat de vluchten om 09.15 uur weer opgestart konden worden, maar dat is verschoven naar 11.15 uur. De luchthaven van Wenen verwacht rond dezelfde tijd het vliegverkeer te kunnen hervatten. Boedapest heeft nog geen tijdstip genoemd.

Voor Schiphol is de week juist normaal begonnen, na een week vol hinder. Het winterweer zorgde ervoor dat vele honderden vluchten geschrapt moesten worden.