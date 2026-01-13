ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Anderhalf miljard euro verprutst bij uitkoopregeling: kan overheid boeren niet dwingen te stoppen?

Klimaat, natuur en milieu
door Redactie
dinsdag, 13 januari 2026 om 11:25
ANP-520428302
De overheid kan boeren niet dwingen om te stoppen zodat er minder stikstof neerkomt op gevoelige natuur, zegt het ministerie van Landbouw. Daarmee reageert het departement van demissionair minister Femke Wiersma (BBB) op een onderzoek door NRC, Follow The Money en Omroep Gelderland over de effectiviteit van de opkoopregeling.
De media concluderen dat de stoppersregeling goedkoper zou uitvallen als boeren met de meeste impact op stikstofgevoelige natuur hun bedrijf beëindigen. De 3000 boeren met de grootste stikstofimpact kwamen voor de regeling in aanmerking, 666 meldden zich aan. De deelnemers zijn vooral boeren die, vergeleken met de top, een wat kleinere stikstofimpact hebben.
Een regeling die boeren dwingt te stoppen in het kader van stikstof, ligt volgens Wiersma juridisch erg ingewikkeld en kost veel tijd. "Gedwongen maatregelen zoals het intrekken van een vergunning, zitten heel anders in elkaar en hebben een heel ander kostenplaatje."
Voor de regeling was ruim 1,8 miljard euro uitgetrokken. Deze kwam na een stikstofadvies van Johan Remkes, die suggereerde om zo'n 600 bedrijven met de grootste stikstofimpact snel te laten stoppen. Het toenmalige kabinet koos ervoor die groep uit te breiden naar 3000 en de regeling vrijwillig te maken. Ook de BBB in het huidige demissionaire kabinet is fel tegen gedwongen maatregelen voor boeren.
Wiersma kondigde deze week een nieuwe vrijwillige stoppersregeling aan, waarbij boeren wel een lager bedrag krijgen dan bij deze specifieke aanpak voor de 3000 zogenoemde piekbelasters. Boeren die dichtbij een kwetsbaar natuurgebied wonen, krijgen voorrang als de subsidie populair blijkt.

Lees ook

Femke Wiersma en Caroline van der Plas bijten eindelijk in de strontFemke Wiersma en Caroline van der Plas bijten eindelijk in de stront
Britse wetenschappers maken een van de meest gebruikte grondstoffen in de wereld… uit koeienpoepBritse wetenschappers maken een van de meest gebruikte grondstoffen in de wereld… uit koeienpoep
Emigrerende boer laat miljoenen liters mest achter in Hasselt, gemeente dreigt met enorme boeteEmigrerende boer laat miljoenen liters mest achter in Hasselt, gemeente dreigt met enorme boete
loading

POPULAIR NIEUWS

195497725 l normal none

Hoe lang gaan eieren echt mee?

ANP-538607444

Er is één ding dat je kunt doen om de kans op dementie te verkleinen. En dat heeft een enorm effect

193734223_m

Wat je 's morgens moet eten om goed te poepen

anp 453372014

De 8 fouten die mensen maken die koken met een airfryer

ANP-545607297

Wat kan Europa doen om te voorkomen dat Trump Groenland inpikt

wo-frueher-karteikaesten

Deze ene superprompt tilt al je ChatGPT- en Gemini-zoektochten naar een hoger niveau

Loading