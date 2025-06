ECB verlaagt rente in eurozone voor achtste keer

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt de rente in de eurozone verder om de kwakkelende economie te stimuleren. Het is de achtste renteverlaging door de centrale bank in Frankfurt sinds juni vorig jaar. Door de afzwakkende inflatie heeft de ECB ook meer ruimte om de rente verder te verlagen.

Het belangrijkste rentetarief gaat opnieuw met een kwart procentpunt omlaag, naar 2 procent. De financiële markten verwachtten al dat de rente verder zou dalen. Door een lagere rente wordt het goedkoper voor banken om geld te lenen bij de ECB. Banken kunnen daardoor de rente verlagen voor het geld dat zij uitlenen aan consumenten, bedrijven en overheden. Dit kan ertoe leiden dat ze meer uitgeven en investeren. Ook de hypotheekrentes kunnen dalen, maar sparen levert op den duur minder op.

Dinsdag werd op basis van een voorlopige schatting van het Europese statistiekbureau Eurostat nog gemeld dat de inflatie in het eurogebied in mei is afgekoeld naar 1,9 procent op jaarbasis. Daarmee kwam de inflatie net onder de doelstelling van 2 procent van de ECB uit.

Energiecrisis

Het is de eerste keer in acht maanden en pas de tweede keer sinds medio 2021 dat de inflatie onder die doelstelling ligt. Na de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis bereikte de inflatie in oktober 2022 een recordhoogte van bijna 11 procent.

De Europese economie ondervindt hinder van de onrust over het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump en de impact van zijn importheffingen op de wereldeconomie. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de economie van het eurogebied met 0,3 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Daarmee kwam de groei iets lager uit dan Eurostat eerder had geschat.

Het is nu de vraag of de ECB de rente later dit jaar nog verder gaat verlagen. Centralebankpresident Christine Lagarde komt nog met een toelichting op het rentebesluit.