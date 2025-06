Middeleeuwse vondsten tijdens werkzaamheden Papengracht Leiden

LEIDEN (ANP) - Bij rioolwerkzaamheden aan de Papengracht in de binnenstad van Leiden zijn archeologische vondsten uit de middeleeuwen gedaan. Archeologen vonden "een schat aan historische resten" zoals beerputten, kelders, houten vlechtwerk, aardewerk en een verdwenen steeg, meldt Erfgoed Leiden en Omstreken donderdag. Op zaterdag 14 juni kunnen de vondsten worden bekeken in de Tempelzaal van het Rijksmuseum van Oudheden, tijdens de Nationale Archeologiedagen.

De archeologen deden de vondsten in samenwerking met aannemersbedrijf Schouls tijdens de vervanging van het riool tussen de Langebrug en de Breestraat. De opgravingen brengen volgens Erfgoed Leiden en Omstreken "het middeleeuwse Leiden onverwacht dichtbij". De Papengracht werd eind 17e eeuw aangelegd als straat, maar het gebied was al sinds de 11e of 12e eeuw bewoond.