Economie VS sterker gegroeid dan eerder berekend

Economie
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 15:50
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal een stuk harder gegroeid dan eerder aangenomen, meldt een statistiekbureau van het ministerie van Handel. Dat komt vooral doordat consumenten meer hebben uitgegeven dan eerder geraamd.
Het Bureau of Economic Analysis meldt nu dat het bruto binnenlands product (bbp) van de Verenigde Staten 3,8 procent is gegroeid op geannualiseerde basis. Dat betekent dat de groei in een kwartaal denkbeeldig wordt doorgetrokken naar vier kwartalen. Eerder ging het statistiekbureau nog uit van 3,3 procent groei.
Omgerekend naar de in Nederland gangbare methode groeide 's werelds grootste economie met 0,9 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
In de eerste drie maanden kromp de Amerikaanse economie licht. Dat was vooral het gevolg van een sterke toename van de import aan het begin van het jaar, die van het bbp wordt afgetrokken. Vermoedelijk wilden importeurs in die periode de aanstaande importheffingen voor zijn.
