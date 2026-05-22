FNV: ingrepen kabinet onnodig voor betaalbare sociale zekerheid

UTRECHT (ANP) - De ingrepen van het kabinet rond sociale zekerheid zijn niet nodig om bijvoorbeeld de AOW betaalbaar te houden. Dat stelt FNV na een analyse op basis van cijfers van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De coalitiepartijen willen onder meer de WW inkorten, de WIA versoberen en de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller laten stijgen. De vakbond ziet echter dat de AOW en de sociale zekerheid "prima houdbaar" zijn en dat daar "echt geen probleem mee is, maar dat hier sprake is van politieke financiële keuzes om het geld hier te halen en niet elders", zei FNV-bestuurslid Hendrik Noten vrijdag in een toelichting aan journalisten.

Volgens FNV zijn de uitgaven aan werkloosheid en arbeidsongeschiktheid sinds de jaren negentig gedaald. Nederland gaf hieraan in 2024 2,1 procent uit van het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei. Dat is vergeleken met vroeger "relatief laag, dus in die zin betaalbaar", aldus de bond.