ECB ziet mogelijkheid dumping van Chinese producten in Europa

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) wijst in een blog op de mogelijkheid van dumping van goedkopere Chinese producten op de Europese markt. De handelsspanningen tussen China en de VS zouden ervoor kunnen zorgen dat Chinese export wordt omgeleid naar het eurogebied. "In een ernstig scenario zou dit extra aanbod en de bijbehorende lagere importprijzen de inflatie in het eurogebied tot 0,15 procentpunt kunnen verlagen", stellen deskundigen uit Frankfurt woensdag.

Volgens de ECB leidde de handelsoorlog tussen de VS en China in 2018 er al toe dat Chinese producten die eigenlijk naar de VS zouden gaan, naar Europa werden omgeleid. Tussen 2018 en 2019 stegen de importen van het eurogebied uit China met zo'n 2 tot 3 procent. Nu zou de geschiedenis zich kunnen herhalen. Eerder dit jaar verhoogden de VS hun tarieven op Chinese goederen tot ver boven de 100 procent. Later zijn de heffingen wel verlaagd, maar ze zijn nog altijd veel hoger dan in 2018, wordt aangestipt in de blog.