De VR-bril als krachtig alternatief voor paracetamol en andere pijnstillers

Je even onderdompelen in een virtueel bos en wandelen langs een kolkende VR-waterval; met de huidige techniek is dat een fluitje van een cent. Deze ontspannen bezigheid blijkt zelfs een soort virtuele ibuprofen, want Britse onderzoekers ontdekten dat mensen die naar natuurbeelden in virtual reality (VR) keken, veel minder pijn ervaren dan zonder VR-bril op. En dat effect hield zelfs na de ervaring nog even aan.

De studie, geleid door de University of Exeter en gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Pain, simuleerde langdurige pijn bij 29 gezonde deelnemers. “Onze resultaten tonen aan dat meeslepende natuurervaringen de ontwikkeling van pijngevoeligheid kunnen verminderen, omdat de deelnemers echt het gevoel hebben aanwezig te zijn in de natuur. Het brein onderdrukt zo de pijn een stuk beter”, zegt onderzoeksleider Sam Hughes.

Halvering

De deelnemers kregen elektrische schokjes op hun onderarm om pijn na te bootsen, gevolgd door óf een 2D-video óf een VR-ervaring van de watervallen van Oregon. De pijngevoeligheid nam bij de VR-groep veel meer af dan bij de 2D-kijkers, tot wel 50 procent. Het team is erg enthousiast over de resultaten.

Hoe meer iemand het gevoel had echt in de natuur te zijn, hoe groter het pijnstillende effect. En dit werd nog eens bevestigd door de hersenscans: mensen met sterkere verbindingen tussen de hersengebieden die pijn reguleren, voelden duidelijk minder pijn.

Meeslepende beelden

“VR heeft een krachtig effect op pijn omdat het zo meeslepend is”, zegt onderzoeker Sonia Medina. “Het gevoel echt in de natuur te zijn, bleek cruciaal. We hopen dat deze studie leidt tot meer onderzoek, zodat natuurbeelden in de toekomst deel kunnen uitmaken van pijnbehandeling in bijvoorbeeld ziekenhuizen of verzorgingshuizen.” De toekomst van pijnbestrijding zou dus weleens in de virtuele werkelijkheid kunnen liggen.