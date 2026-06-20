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Japans keizerspaar na bezoek aan Nederland ontvangen in België

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 14:27
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BRUSSEL (ANP) - De Japanse keizer Naruhito en zijn echtgenote keizerin Masako zijn zaterdag aangekomen in België. Het Japanse keizerspaar arriveerde op de militaire luchthaven van Melsbroek, waar het paar werd verwelkomd door prinses Elisabeth. De Japanners beginnen dinsdag met een tweedaags staatsbezoek aan België.
Op een video van de aankomst, gedeeld door het Belgische hof, is te zien dat de troonopvolgster het Japanse keizerspaar onderaan de vliegtuigtrap heeft opgewacht. De keizer en zijn vrouw vertrokken na aankomst naar het kasteel van Ciergnon, waar zij samen met koning Filip en koningin Mathilde het weekend zullen doorbrengen.
Maandagmiddag vertrekken de keizer en keizerin naar het Kasteel van Laken, waar zij de rest van hun verblijf logeren. Dinsdag gaat het staatsbezoek officieel van start. Het staatsbezoek vindt plaats ter gelegenheid van 160 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Afgelopen week was het Japanse keizerspaar in Nederland voor een staatsbezoek.
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