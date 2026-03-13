Economen: Duitsland moet frackingverbod opheffen door oliecrisis

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland moet overwegen fracking toe te staan om de energieprijzen te drukken en de afhankelijkheid van energie uit het buitenland te verminderen. Dat schrijven economische adviseurs van de Duitse minister van Economie Katherina Reiche in een rapport over de impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de Duitse energiemarkt.

"Een optie zou zijn om gaswinning toe te staan, bijvoorbeeld via fracking, en serieus te overwegen de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers te verminderen", aldus de economen. Een dergelijke stap zou volgens de adviesgroep een signaal afgeven aan de binnenlandse industrie dat de regering zich inzet voor leveringszekerheid van energie.

Fracking is een omstreden techniek om aardgas en olie uit diepgelegen gesteente te winnen door een vloeistof, bijvoorbeeld water, onder hoge druk te injecteren om het gesteente te breken en de fossiele brandstof te laten ontsnappen. In Duitsland is fracking sinds 2017 verboden vanwege de milieurisico's, zoals chemische verontreiniging van het grondwater.

De economische adviseurs van minister Reiche stellen echter dat de risico's van fracking aanzienlijk kunnen worden teruggedrongen, en verwijzen daarbij naar een parlementaire expertcommissie. Volgens het rapport, dat zich baseert op andere deskundigen, bevat de Duitse bodem tussen de 320 miljard en 2030 miljard kubieke meter aardgas. Het land importeerde vorig jaar ongeveer 11 miljard kubieke meter vloeibaar aardgas (lng) uit de Verenigde Staten, aldus het rapport.