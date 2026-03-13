ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Snowboardster Bunschoten-Vos pakt zilver op Paralympics

Sport
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 12:19
anp130326110 1
CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Snowboardster Lisa Bunschoten-Vos heeft bij de Paralympische Winterspelen een zilveren medaille behaald. De 30-jarige Nederlandse noteerde op het onderdeel banked slalom een beste tijd van 1.03,53. Het goud ging met 1.02,99 naar de Amerikaanse Kate Delson. Haar landgenote Brenna Huckaby eindigde in 1.03,98 als derde.
Het betekende voor Nederland de vijfde medaille op de Winterspelen. Zitskiër Jeroen Kampschreur behaalde twee keer goud en zijn collega Niels de Langen een keer zilver en een keer brons. Nederland staat op de tiende plaats in het medailleklassement.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

generated-image (7)

Deze populaire schoenen verzwakken ongemerkt je voeten

ANP-535473972

Mooiste boek ter wereld komt voor derde jaar op rij uit Nederland

191811924_m

Deze veelgebruikte drugs verdriedubbelen je kans op een beroerte

images

Wat vertelt de slaaphouding van je kat jou eigenlijk?

download

Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

Loading