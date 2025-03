Economen: handelsoorlog Trump kan Nederlandse inflatie stuwen

De Amerikaanse importheffingen voor Europa waarmee Donald Trump heeft gedreigd, kunnen de Nederlandse economische groei drukken en de inflatie stuwen. Dit voorzien economen van Rabobank in een nieuwe analyse.

Als het door Trump aangekondigde importtarief van 25 procent voor alle EU-goederen gaat gelden, drukt dit de economische groei in 2025 waarschijnlijk met 0,2 procentpunt en volgend jaar met 0,5 procentpunt. Dit komt vooral door lagere export en investeringen. De inflatie zou dan in beide jaren ongeveer 0,4 procentpunt hoger uitkomen dan in de normale voorspelling.

Zonder de Amerikaanse heffingen voor Europa gaan de economen voor 2025 uit van 1,7 procent groei. Volgend jaar zou de Nederlandse economie dan met 1,2 procent groeien, vooral dankzij hogere consumptie van huishoudens en overheidsbestedingen, maar ook door een stijging van de export. De inflatie blijft waarschijnlijk wel hoog, met respectievelijk 3,6 en 3,1 procent. Door loongroei verbetert de koopkracht echter.